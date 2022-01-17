Porsche показал премиальный вариант кроссовера Cayenne

Сергей Иванов
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Porsche показал премиальный вариант кроссовера Cayenne

Немецкая компания Porsche подготовила для ценителей роскоши новую версию кроссовера Cayenne. Новинка под названием Platinum Edition будет доступна для модификаций Cayenne, Cayenne E-Hybrid и Cayenne S.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Специальная версия внедорожника отличается эксклюзивными элементами дизайна в цвете Satin Platinum, а также дополнительным опциональным оснащением, которое уже включено в базовую комплектацию автомобиля.

Специальная версия внедорожника отличается эксклюзивными элементами дизайна в цвете Satin Platinum
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Cayenne Platinum Edition получил многочисленные детали в платиновом цвете, среди которых: декор передних воздухозаборников, логотип Porsche, интегрированный в светодиодную полосу задних фонарей, название модели на двери багажника и эксклюзивные 21-дюймовые колесные диски. Спортивные выхлопные трубы и отделка боковых окон выполнены в черном цвете. Автомобиль будет предложен в различных цветах, включая металлизированные оттенки Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue и уникальном Crayon.

Пороги дверей из матового алюминия несут логотип Platinum Edition. Для отделки салона широко используется текстурированный алюминий и серебристые детали.

Для отделки салона широко используется текстурированный алюминий и серебристые детали

В комплектацию Cayenne Platinum Edition вошли светодиодные фары с системой динамического освещения, панорамная крыша, тонировка окон, акустическая система Bose Surround Sound, динамическое освещение салона, кожаные спортивные сиденья с 8-позиционной регулировкой, тиснение герба Porsche на передних и задних подголовниках и аналоговые часы на приборной панели. Дополнительно персонализировать автомобиль можно по программе Porsche Exclusive Manufaktur, предлагающей широкий спектр вариантов отделки интерьера и экстерьера – от выборочных изменений до значительных модификаций.

Cayenne Platinum Edition получил богатую комплектацию

Cayenne Platinum Edition уже доступен для отечественных покупателей, а первые экземпляры ожидаются в Украине в июне 2022 года. Стоимость новинки стартует с отметки 2899930 грн.

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