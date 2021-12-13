Porsche отметило 70-летие в Австралии особым 911 GT3

Впервые автомобили Porsche прибыли на австралийский континент в 1951 году. Отметить 70-летие этого события в компании решили выпуском специальной версии 911 GT3.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые немецкий бренд предлагает своим австралийским фанам "национальную" версию. Купе 911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition стало результатом совместных усилий дизайнеров Style Porsche и Porsche Exclusive Manufaktur, а также австралийского отделения Porsche Cars Australia.

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Автомобиль отличается особой серебристой окраской кузова Fish Silver Grey Metallic. Именно такой цвет имел один из первых Porsche 356, приехавший 70 лет назад покорять Австралию. Кроме того, купе украсили австралийскими флагами и надписью 70 Years Porsche Australia Edition на центральных стойках. В салоне установили спортивные кресла с комбинированной отделкой из кожи Graphite Blue и текстильными вставками Madraskaro. Приборная панель и центральная консоль имеют серебристые вставки в цвет кузова, а также фирменный декор.

Стоимость купе 911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition стартует с 494300 австралийских долларов ($353 тыс).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche показал электрический суперкар Vision GT.