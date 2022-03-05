Porsche передаст 1 млн евро для поддержки украинских беженцев

В связи со сложившейся ситуацией в Украине компания Porsche приняла решение пожертвовать один миллион евро. Средства будут направлены в благотворительные организации.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого производителя. Из этой суммы 750 тысяч евро пойдут в фонд помощи беженцам при ООН – UNO-Flüchtlingshilfe eV – давнему партнеру Volkswagen Group, оказывающему важную практическую поддержку на местах. Деньги направляются напрямую в УВКБ ООН — Агентство ООН по делам беженцев, которое действует в Украине с 2014 года.

Генеральный директор Porsche Оливер Блюм говорит: "Мы глубоко опечалены событиями в Украине. Многие люди нуждаются в срочной помощи не по своей вине. Поэтому мы вносим свой вклад и поддерживаем организации, которые помогают населению на местах".

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Еще 250 тысяч евро будут переданы в фонд Ferry Porsche Foundation, который занимается поддержкой детей и молодежи. Фонд планирует использовать пожертвование, например, для помощи детским лагерям SOS Children's Villages. Кроме того, компания призывает сотрудников Porsche сделать собственные пожертвования в UNO-Flüchtlingshilfe.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche и другие мировые бренды уходят из страны-агрессора.