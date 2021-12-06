Porsche показал электрический суперкар Vision GT

Немецкая компания Porsche представила электрический суперкар Vision GT, созданный для использования в виртуальном мире. Дебют "цифровой" модели состоится в рамках презентации компьютерной игры Gran Turismo 7, которую компания Polyphony Digital представит 4 марта будущего года для игровых консолей PS4 и PS5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Помимо версии для мира компьютерных игр, в компании изготовили полноценный действующий прототип "в металле". Новинка позволяет представить, в каком направлении будет развиваться дизайн электрокаров бренда.

В мир популярных компьютерных симуляторов Gran Turismo компания Porsche пришла в 2017 году с несколькими оцифрованными серийными моделями. А вот Vision GT – первая эксклюзивная модель, созданная специально для игры.

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Большинство концептов Vision Gran Turismo выглядят как суперкары из далекого будущего и включают в себя экстремальные элементы стиля, поскольку ни один из них не предназначен для серийного производства. Но для Porsche это больше, чем игровая фантазия. По мнению Питера Варги, директора по дизайну экстерьера Porsche AG: "Porsche Vision Gran Turismo – это реалистичный взгляд в будущее, который определенно поможет нам в развитии в предстоящие годы".

Концепт-кар, сделанный из углеродного волокна и титана, имеет узнаваемые формы, напоминающие о других моделях Porsche. Глубокие прорези за огромными колесами похожи на концепт Mission R. Кроме того, Vision GT также позаимствовал некоторые детали дизайна серийных моделей, например, "квартеты" светодиодов в фарах, полноразмерный светодиодный задний фонарь и адаптивный задний спойлер, который также работает в качестве воздушного тормоза.

Внутри двухместного салона расположены "ковши", спортивный штурвал, тонкая центральная консоль и прозрачная шкала приборов с использованием технологии отображения на лобовом стекле. В видеоигре последний заменен еще более футуристическими инструментами в стиле голограмм. Все желающие смогут оценить возможности этого болида в мире виртуальных гонок уже начиная с марта будущего года.

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