Porsche 911 готовится к рестайлингу

Немецкая компания Porsche готовится к плановому обновлению своей культовой модели 911. На дорогах Заполярья проходят дорожные тесты прототипа новинки.

Об этом сообщает портал Carscoops. Напомним, что нынешняя генерация Porsche 911 (992) дебютировала в ноябре 2018 года на автомобильной выставке Лос-Анджелесе. Поэтому в компании уже работают над обновлениями для своего бестселлера.

В конце прошлого года на тестах был замечен тщательно закамуфлированный прототип Porsche 911 Turbo, а на этот раз в объективы фотошпионов попал классический вариант 911. Ожидается, что презентация обновленной модели состоится осенью текущего года, а в 2023-м модель начнет поступать к дилерам по всему миру.

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В процессе модернизации автомобиль получит видоизмененный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и активными заслонками для лучшей аэродинамики. В задней части появится развитый диффузор с центральным расположением выхлопных труб, а также дополнительные вентиляционные прорези на крыльях. Активное заднее антикрыло поможет повысить прижимную силу на высоких скоростях.

В салоне новинки ожидается приборная панель нового дизайна, а информационно-развлекательная система получит расширенный функционал. Появятся новые варианты и цвета отделочных материалов.

Ожидается, что большинство силовых агрегатов актуальной модели сохранятся. Мало того, не исключено появление электрифицированной версии с вспомогательным электромотором. Нынешнее поколение модели было разработано с учетом возможности электрификации, тем более, что прототип гибридного 911 Turbo был замечен на испытаниях на "Нюрбургринге" еще в прошлом году. Не исключено, что помимо обновленной версии, компания покажет первую "внедорожную" модификацию 911 Safari.

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