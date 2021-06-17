Популярный кроссовер Kia Telluride обновили

Корейская компания Kia подготовила ряд обновлений для кроссовера Telluride. Модель получила расширенную базовую комплектацию и новую фирменную эмблему.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Одна из самых успешных моделей компании –внедорожник Telluride – подвергся плановой модернизации. В соответствии с ребрендингом автомобиль получил видоизмененную облицовку радиатора, украшенную новой фирменной эмблемой, а также расширенную список опций.

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Напомним, что флагманская модель Telluride дебютировала в начале 2019 года и вызвала живой интерес покупателей. Автомобиль оснащен атмосферным 3,8-литровым 295-сильным V6 c непосредственным впрыском, который работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом". На выбор предлагается передний или полный привод.

На модели 2022 года появился более крупный 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы, автоматический климат-контроль, а также системы помощи водителю с круиз-контролем и функцией полуавтоматического управления, взаимодействующую с навигатором.

За несколько лет Kia Telluraide завоевал немало престижных наград. В частности, автомобиль назван "Кроссовером 2020 года" в США, а также получил титул "Всемирного автомобиля 2020 года". Кроме того, по данным аналитиков, он стабильно находится в ТОП-5 самых востребованных автомобилей на рынке США сразу в двух категориях – новых и подержанных машин.

В США обновленный Kia Telluraide обойдется минимум в $32790 без учета доставки. Интересно, что в прошлом году компания реализовала порядка 75 тысяч экземпляров кроссовера.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia представила новый Sportage. За яркий внешний вид модели отвечала команда под руководством нового шеф-дизайнера Kia Карима Хабиба. В создании новинки также принимали участие специалисты дизайн-студий Kia в Южной Корее, Германии, Китае и США.