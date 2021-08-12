Pontiac Вэла Килмера выставили на аукционе

Pontiac GTO Convertible 1969 года, которым владел известный голливудский киноактер Вэл Килмер, выставили на аукционе Mecum Auctions. Автомобиль находится в идеальном состоянии и оценивается в $120-140 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома. Коллекционная модель будет выставлена на торги, которые будут проходит в Монтерее 12-14 августа в рамках автомобильного фестиваля Monterey Car Week в Калифорнии.

Pontiac GTO Convertible 1969 прошел реставрацию и модернизацию. Он получил пневмоодвеску Air Ride, а также более эффективную тормозную систему. Под капотом модели располагается 350-сильный 6,6-литровый мотор Pontiac V8, который работает с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией.

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Дополняют стильный облик модели эксклюзивные колесные диски увеличенного диаметра, обутые в резину BF Goodrich с красными акцентами.

Также автомобиль получил новую отделку интерьера из белой кожи, модернизированную приборную панель, дополнительные приборы, изготовленное на заказ радио, а также декоративные элементы из нержавеющей стали. В бардачке расположили блок управления пневмоподвеской.

За автомобиль планирую выручит примерно 120-140 тысяч долларов.

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