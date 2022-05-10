Пикап GMC Sierra обзавелся роскошной версией Denali Ultimate

Американская компания GMC недавно представила топовую версию Denali Ultimate своего самого крупного внедорожника Yukon. Теперь пришла очередь для аналогичной модификации пикапа Sierra.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. До недавнего времени Sierra имела самую дорогую версию Denali, но конкуренция в сегменте растет с каждым годом. Поэтому к компании решили расширить ассортимент предлагаемых моделей и "добавить роскоши". Напомним, что версия Denali названа в честь самого высокого горного пика Северной Америки. Новинка призвана составить конкуренцию топовым версиям пикапов RAM 1500 и Ford F-150.

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Пикап Denali Ultimate отличается от других версий модели Sierra собственным дизайном облицовки радиатора и иной светотехникой со светодиодными ДХО. Горизонтальные планки на решетке радиатора визуально делают модель шире и массивнее. Кроме того, только у версии Denali Ultimate для отделки хромированного декора используется тонировка. Также автомобиль получил комплект эксклюзивных 22-дюймовых дисков в черном глянце с полированными гранями.

Во внутренней отделке Sierra Denali Ultimate используются лучшие материалы, когда-либо использованные компанией. Потолок отделан темной замшей, сиденья, панель приборов и дверные карты отделаны кожей, а особый шарм интерьеру придают вставки из южноамериканского ореха – палдао – с лазерной топографической гравировкой. Аналогичная гравировка используется на панели для беспроводной подзарядки на центральном подлокотнике.

Передние кресла снабжены электрическими регулировками в 16-ти направлениях. В их число входят поясничная и боковая поддержка. Кроме того, сидения снабжены подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Интересной опцией стала кнопка, позволяющая одновременно открыть все окна и люк в крыше.

Помимо цифровой шкалы приборов с 12,3-дюймовым экраном оперативная информация проектируется на стекло перед водителем. По центру приборной панели расположился 13,4-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы с поддержкой сервисов Google. Для задних пассажиров предусмотрели подогрев сидений, а также порты USB и USB-C для подключения девайсов.

Еще одной важной опцией, которую получила новинка, стала система SuperCruise с адаптивным круиз-контролем, позволяющая на отдельных магистралях полностью освободить водителя от процесса управления машиной. В частности, она автоматически поддерживает безопасную скорость, контролирует движение в полосе и даже может самостоятельно менять полосу при необходимости.

Автомобиль оснащен 6,2-литровым V8, который развивает мощность 426 л.с. и 623 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, а реализовать потенциал силового агрегата поможет полноприводная трансмиссия. Стоимость Sierra Denali Ultimate стартует с отметки $82795.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания GMC представит электрический пикап GMC в будущем году.