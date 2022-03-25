Peugeot, Citroen и Opel продолжают предоставлять бесплатный сервиc

Начиная с 1 марта 2022 г. компания "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов Peugeot, Citroën и Opel обеспечивают бесплатное сервисное обслуживание и ремонт автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. За время программы было проведено обслуживание и отремонтировано около 100 автомобилей брендов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В компании не планируют останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будут продолжать действие программы технической поддержки автомобилей брендов Peugeot, Citroën и Opel, принадлежащих государственным и коммунальным. учреждениям.

Все ремонтные работы проводятся за счет "Пежо Ситроен Украина". Около 100 автомобилей брендов Peugeot, Citroën и Opel уже обратились в дилерские центры для получения планового технического обслуживания, а также для проведения ремонтных работ разной степени сложности.

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Программа действует по всей Украине, в разных городах и областях, сервисные партнеры выполняют ремонт максимально качественно и быстро. К программе уже присоединились 29 дилерских центров, расположенных в 16 регионах страны: Киев, Львов, Одесса, Днепр, Винница, Житомир, Ровно, Кропивницкий, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черкассы, Краматорск, Полтава, Запорожье, Николаев, Херсон – таким образом покрыта фактически вся территория Украины. И данный список постоянно обновляется. За актуальной информацией о работе дилерских центров следите по ссылке, а также по телефону горячей линии 0-800-500-104.

Действие программы распространяется на все находящиеся в государственной и коммунальной собственности автомобили:

национальной полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийных служб;

коммунальных предприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.п.).

Также, сейчас уже восстановлены поставки запасных частей для автомобилей в полном объеме, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ по восстановлению работоспособности автомобилей Peugeot, Citroën и Opel. Напомним, что дилерские центры также обслуживают автомобили гражданского населения. Для записи на сервис и последующего обслуживания авто можно обратиться по номеру горячей линии – 0-800-500-104. Техническое здоровье автомобиля – это залог вашей безопасности и безопасности ваших родных.

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