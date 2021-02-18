Минивен e-Rifter пополнит линейку электромобилей Peugeot

Французская компания Peugeot продолжает расширение линейки электрифицированных моделей. Очередное пополнение – пассажирский минивен e-Rifter.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В движение Peugeot e-Rifter приводит электромотор мощностью 100 кВт, а его крутящий момент достигает 260 Нм. Питание для него поставляет аккумулятор емкостью 50 кВтч, который обеспечит запас хода до 280 км (согласно циклу WLTP).

В зависимости от источника питания и мощности устройства процесс зарядки займет от 31 часа (220 В, 8А) до 30 минут (до 80%) на "быстрой" зарядной станция с допустимой мощностью до 100 кВт. А в дороге подзаряжать АКБ будет система рекуперации энергии торможения с двумя режимами работы.

Кроме того, e-Rifter имеет специальный селектор для выбора одного из трех режимов движения – Eco, Normal и Power. В первом случае мощность силового агрегата ограничена 60 кВт и 190 Нм, чтоб позволит добиться максимальной дальности хода. Во режиме Normal отдача электромотора составит 80 кВт и 210 Нм, что обеспечит идеальный баланс для ежедневных поездок. В режиме Power в распоряжении водителя будут все 100 кВт и 260 Нм.

Стандартную панель приборов адаптировали с учетом электрического "сердца" машины. Панель приборов получила указатель расхода и рекуперации энергии, датчик энергопотребления, указатель уровня заряда АКБ и цветной ЖК-дисплей с информацией для мониторинга потоков энергии, зарядки, запаса хода. В качестве опции для новинки доступен полностью "цифровой" кокпит.

e-Rifter предлагает модульный салон, который легко трансформируется под запросы владельца. Новинка доступна в двух вариантах кузова – стандартном (4,4 м) или удлиненном (4,75 м), а также в двух конфигурациях салона –5- или 7-местной. Во втором ряду расположено три индивидуальных сиденья, на которые можно установить детские кресла. Кроме того, задние сиденья можно быстро сложить "в ровный пол" при помощи системы Magic Flat.

Версия с удлиненным кузовом может порадовать парой дополнительных сидений третьего ряда, которые сдвигаются или полностью снимаются. Для облегчения перевозки длинномером также предусмотрена возможность складывания переднего пассажирского сиденья. Багажный отсек имеет полезный объем от 775 литров для 5-местной версии со стандартным кузовом – и вплоть до 4000 литров в удлиненной. Уникальной опцией для моделей данного класса является открывающееся окно двери багажника. Это позволит упростить процесс погрузки/выгрузки на тесной парковке.

e-Rifter предлагает широкий набор электронных помощников водителю, включая Advanced Grip Control, камеру заднего вида Visiopark, круиз-контроль, системы контроля за рядностью, мониторинга слепых зон, предупреждения о возможном столкновении, автоматического экстренного торможения, распознавания дорожных знаков и помощи при старте в гору.

Выпуск минивена Peugeot e-Rifter организован в испанском городе Виго. Продажи электромобиля стартуют в Европе во второй половине текущего года.

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