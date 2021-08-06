Pagani привезет на фестиваль в Калифорнии новый суперкар

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Pagani привезет на фестиваль в Калифорнии новый суперкар

Итальянская компания Pagani готовит к ежегодному фестивалю Monterey Car Week несколько интересных новинок. Но главное место в экспозиции бренда займет новый суперкар Huayra BC Pacchetto Tempesta.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В этом году Pagani Huayra отмечает свое десятилетие на автомобильном рынке. Отметить это событие компания намерена в Калифорнии на одном из самых престижных мероприятий.

Huayra BC Pacchetto Tempesta стала своеобразной квинтэссенцией накопленного за 10 лет опыта

Huayra BC Pacchetto Tempesta стала своеобразной квинтэссенцией накопленного за 10 лет опыта эксплуатации модели и отзывов клиентов. Ключевым отличием новинки стал новый аэродинамический обвес кузова, включающий новый передний сплиттер, карбоновое заднее антикрыло с центральным "плавником", а также иной воздухозаборник в задней части кузова. В компании отмечают, что изменения в аэродинамике позволили существенно улучшить прижимную силу на высоких скоростях, а также добавили модели шарма.

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Ключевым отличием новинки стал новый аэродинамический обвес кузова

Кроме того, Huayra BC Pacchetto Tempesta получила новую выхлопную систему в 6-ю патрубками, иную подвеску, а также новый комфортный ездовой режим "Soft Driving". Также для новинки создали уникальную отделку интерьера.

Huayra BC Pacchetto Tempesta получила новую выхлопную систему в 6-ю патрубками

Но, главное, что автомобиль получил форсированный двигатель. 6-литровый V12 теперь развивает 827 л.с. и 1100 Нм против 764 л.с. и 1000 Нм у базвой модели.

Pagani Huayra R

Помимо новой Huayra BC Pacchetto Tempesta, компания Pagani представит публике модели Huayra, Huayra Roadster BC и отдельные элементы экстремальной версии Huayra R – новый атмосферный мотор V12 и углепластиковый монокок Carbo-Triax HP62.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Pagani продемонстрировали, как звучит их будущий гиперкар Huayra R.

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