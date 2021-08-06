Pagani привезет на фестиваль в Калифорнии новый суперкар

Итальянская компания Pagani готовит к ежегодному фестивалю Monterey Car Week несколько интересных новинок. Но главное место в экспозиции бренда займет новый суперкар Huayra BC Pacchetto Tempesta.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В этом году Pagani Huayra отмечает свое десятилетие на автомобильном рынке. Отметить это событие компания намерена в Калифорнии на одном из самых престижных мероприятий.

Huayra BC Pacchetto Tempesta стала своеобразной квинтэссенцией накопленного за 10 лет опыта эксплуатации модели и отзывов клиентов. Ключевым отличием новинки стал новый аэродинамический обвес кузова, включающий новый передний сплиттер, карбоновое заднее антикрыло с центральным "плавником", а также иной воздухозаборник в задней части кузова. В компании отмечают, что изменения в аэродинамике позволили существенно улучшить прижимную силу на высоких скоростях, а также добавили модели шарма.

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Кроме того, Huayra BC Pacchetto Tempesta получила новую выхлопную систему в 6-ю патрубками, иную подвеску, а также новый комфортный ездовой режим "Soft Driving". Также для новинки создали уникальную отделку интерьера.

Но, главное, что автомобиль получил форсированный двигатель. 6-литровый V12 теперь развивает 827 л.с. и 1100 Нм против 764 л.с. и 1000 Нм у базвой модели.

Помимо новой Huayra BC Pacchetto Tempesta, компания Pagani представит публике модели Huayra, Huayra Roadster BC и отдельные элементы экстремальной версии Huayra R – новый атмосферный мотор V12 и углепластиковый монокок Carbo-Triax HP62.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Pagani продемонстрировали, как звучит их будущий гиперкар Huayra R.