Pagani продемонстрировали, как звучит их будущий гиперкар Huayra R

Pagani выпустили тизерные фото и видео гоночной версии гиперкара Huayra – Huayra R. Они раскрывают мало подробностей, но в ролике можно услышать звук атмосферного V12.

На фотографиях силуэт новинки почти полностью находится в тени. Однако журналистам удалось отредактировать изображение и увидеть практически весь автомобиль. От оригинальной Huayra будущая версия не сильно отличается. Об этом сообщает Motor 1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видно, что модели имеют одинаковые фары, форму кузова и боковые зеркала, установленные на крыле. Но при детальном рассмотрении видно, что капот Huayra R получил полоску и наклейку с цифрой 1 внутри круга, которые можно найти и на боках.

Конечно обязательное наличие массивного заднего крыла. Также ожидается обновление аэродинамики автомобиля, как это обычно бывает с гоночными машинами.

Huayra R будет работать от атмосферного V12, который можно услышать в конце видео. В отчетах отмечается, что суперкар получит двигатель от AMG, который производит до 900 лошадиных сил и более 9500 об/мин. Точной даты дебюта гиперкара Pagani еще не сообщили.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ferrari тестирует новый гиперкар под кузовом LaFerrari. Для него сохранят V12, несмотря на строгие нормы выбросов.