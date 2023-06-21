Один из интернет-магазинов автоэлектроники в Украине "МирАвтозвука", не ориентирован на клиентский сервис и должен быть проверен Налоговой службой, - считает клиент, который столкнулся с неэффективной работой магазина после покупки товара с дефектом.

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14 июня 2023 г. мужчина купил камеру переднего вида для автомобиля. По "правилам магазина", заказ был оплачен наперед в полном объеме. По словам клиента, менеджеры приняли оплату на карту ПриватБанк (Полищук Ирина Викторовна) без предоставления фискального чека.

На следующий день 15 июля 2023 г. камеру доставили на отделение Новой почты. Осмотрев товар, клиент нашел 2 дефекта и, сделав фотоотчет, отправил сообщение менеджеру магазина:

"Посмотрев фото с дефектами товара, они мне написали, цитирую дословно: "когда установите, этого дефекта видно не будет".

А на второй вопрос ответили так: "Гайка, которая фиксирует камеру, в комплекте не предусмотрена", - утверждает мужчина.

Заказчик попросил поменять камеру на другую, менеджер сообщил клиенту, что все гаджеты с дефектами, поэтому менять ничего не будут. При этом, как утверждает покупатель, качество товара на сайте существенно отличается от того, что приходит клиенту.

Заказчик не смог решить вопрос относительно возврата денежных средств за 4 полных дня. На его просьбу вернуть деньги, менеджер отвечает, что "уточняет информацию".

Клиент также удивлен тем, что магазин принимает оплату на именную банковскую карту и не понимает, каким образом такие операции оформляют в Налоговой службе.

Магазин "МирАвтозвука" - не клиентоориентированный! Я столкнулся с неэффективной работой персонала. К ним сложно дозвониться, невозможно получить внятный ответ относительно дефектов товара и возврата денег".

Мужчина возмущен тем, что магазин отправляет товар лишь со 100% предоплатой без предоставления фискального чека. А в случае возврата товара с дефектами или браком покупателю нужно платить фактически дважды за доставку товара.

Нарушение прав потребителя налицо, работа без фискального чека, нет конкретики по замене брака и/или возврата денежных средств.