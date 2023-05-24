Opel представляет очередную генерацию модели Corsa

Немецкая компания Opel представила новую генерацию популярного хэтчбека Corsa. Новинка выполнена в новом фирменном стиле Opel Vizor и имеет в своем арсенале новые электрические и гибридные приводы.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новая Corsa привлекает своим дизайном с характерным оформлением передней части Opel Vizor и выразительными светодиодными фарами. В зависимости от комплектации, логотип на передней и задней части представлен в черном или матовом серебристом цвете.

Воздухозаборники в нижней части переднего бампера стали больше и заметнее, благодаря чему Corsa выглядит более солидно. Матричный свет Intelli-Lux LED, который Corsa представила в сегменте компактных автомобилей в 2019 году, стал еще лучше и точнее – теперь он имеет 14 светодиодных элементов.

В салоне появились новые сиденья, иной дизайн рычага переключения передач и новый руль. Но главной особенностью является опциональная цифровая панель с информационно-развлекательной системой на платформе Snapdragon от Qualcomm Technologies. Она имеет улучшенную графику, мультимедиа, программное обеспечение и встроенные возможности искусственного интеллекта. Это обеспечивает контекстно-понятную систему, которая может развиваться в соответствии с предпочтениями пользователей.

Как и у Astra последнего поколения, применен принцип Detox to the max: навигационная система предлагает подключенные сервисы, распознавание языка Hey Opel и обновление "по воздуху". Кроме того, в новинке установлен 10-дюймовый сенсорный дисплей с улучшенным разрешением. Он позволяет просматривать нужную информацию в считанные секунды, а также функцию беспроводного подключения смартфонов.

В списке опций есть много современных систем помощи, которые делают вождение более спокойными и безопасным. Предложение варьируется от новой панорамной камеры заднего вида с высоким разрешением, адаптивного круиз-контроля, ограничителя скорости до предупреждения о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением и функцией обнаружения пешеходов.

Новая Corsa Electric имеет широкий выбор комплектаций, больше мощности, улучшенную батарею и увеличенный запас хода. Она будет поставляться с двумя вариантами электропривода: мощностью 100 кВт/136 л. и 115 кВт/156 л.с. Запас хода достигает 357 и 402 км соответственно. Процесс зарядки не займет много времени. С помощью быстрого зарядного устройства аккумулятор достигает от 20 до 80% вместимости всего за 30 минут.

Также Corsa впервые предложит гибридный привод с 48-вольтовой системой. Двигатели мощностью 74 кВт/100 л. и 100 кВт/136 л.с. оснащены новой коробкой передач с двойным сцеплением.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel представила новый электрический Opel Mokka Electric.