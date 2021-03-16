Opel Astra 2022 года заметили на тестах с новым дизайном

Opel Astra заметили в ярко-желтом камуфляже на испытаниях. Автомобиль получил обновленный дизайн.

Внешний вид модели напоминает небольшой кроссовер. Возможно маскировка обманывает зрение, но похоже, что у Astra колпачки топлива на обоих задних крыльях. Это может означать, что прототип имеет гибридную силовую установку. Об этом сообщает Motor1.

Считается, что есть планы по двум гибридным версиям. Также новинка может предлагаться с передним или полным приводом. Astra будет использовать ту же платформу EMP2, что и следующее поколение Peugeot 308. Из-за этого авто может получить совсем другой экстерьер и интерьер. Также недавно Peugeot заметили в форме универсала, поэтому можно ожидать, что Astra ждет та же участь.

Большинство технических деталей станет известно 18 марта, когда состоится премьера нового 308. Вскоре может и произойти презентация следующего поколения Opel Astra, поскольку этот прототип уже кажется почти готовым сбросить камуфляж, поэтому стоит ждать ее во второй половине 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Opel представила проект рестомода на базе легендарной модели Manta. К 2024 году компания электрифицирует большинство своих моделей, а покупатели смогут выбирать между гибридами PHEV и полностью электрическими моделями.