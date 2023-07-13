Очень дешевый кроссовер Chery готовится к продажам. Фото

Китайский кроссовер Chery Omoda 5 – новая модель, которая готовится к продажам на европейском рынке в одном из наиболее популярных сегментов. Очень дешевый автомобиль должен привлечь покупателей.

Видео дня

С новым Chery Omoda 5 компания планирует занять достойную позицию в Европе. По информации Motoraldia7, первыми рынками за пределами Китая для новинки станут Испания, Италия и Великобритания.

Впервые модель показали в 2022 году. Дизайн выполнили по современным тенденциям с добавлением азиатской специфики: разделенная на разные функциональные блоки передняя светотехника, узкие дневные ходовые огни, широкая решетка, интегрированная в бампер, крупные колеса и яркие цветные акценты.

В движение новый кроссовер Omoda 5 приводит 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Расход топлива в комбинированном режиме, по информации производителя, составляет 7,3 л/100 км.

Цена для европейских дилеров пока не объявлена, но на домашнем рынке купить дешевый кроссовер Chery можно от $14 000.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новой модели, с помощью которой Toyota хочет всех удивить. Производитель готовит свою самую мощную машину на базе Supra.