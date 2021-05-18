Обновленный Toyota Corolla заметили на испытаниях

Кроссовер Toyota Corolla заметили на испытаниях в США. Это подтвердило слухи, что он будет продаваться в Америке.

Автомобиль был полностью покрыт камуфляжем. Несмотря на название, он не слишком похож на нынешнюю Corolla. У седана решетка радиатора расположена низко, а здесь ее подняли выше, и снизу сделали отдельную панель. Фары также имеют более плавную форму. Об этом сообщает Motor1.

Corolla имеет достаточно привычный стиль в профиле. Линия крыши имеет небольшую арку, которая не дает ей выглядеть абсолютно ровной. Тыл немного более выразительный, и он получил новые задние фонари гладкой формы. Маскировка задней части не раскрывает многие детали, но соответствует остальному внешнему виду автомобиля.

Если Corolla имеет те же силовые агрегаты, что и версия, доступная в Таиланде, то в нее установлен 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил и 175 Ньютон-метров крутящего момента. Существует также гибридная версия, которая добавляет электродвигатель мощностью 72 л.с. и 163 Нм, но 1,8-литровый двигатель имеет более низкую мощность в 98 л.с. и 142 Нм.

По слухам от инсайдера Toyota, кроссовер начнут производить в Америке в сентябре 2021 года на заводе в штате Алабама. Он поступит в продажу в 2022 модельном году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota работает над своим будущим гиперкаром GR Super Sport, который может получить более 1000 лошадиных сил.