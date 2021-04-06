Оновлений Skoda Kodiaq показали на відео

За тиждень до світової онлайн-прем'єри компанія Skoda випустила відеотізер, у якому розкриваються перші подробиці оновленого кросовера Kodiaq.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Автомобіль отримає ще більш виразний дизайн передньої частини кузова з новою більш вертикальної шестикутної гратами радіатора. Фари стануть тоншими, ніж раніше, і у поєднанні з окремим світлодіодним модулем, розташованим під ними, створять новий світловий малюнок.

Задні ліхтарі з фірмовою "кристалічної" структурою також стануть тоншими, але при цьому збережуть характерні для моделей марки C-образні елементи.

Передній бампер отримав більш широкий повітрозабірник, обрамлення з L-образних декоративних елементів з двох сторін, а також алюмінієву декоративну вставку.

Повнорозмірний кросовер Skoda Kodiaq дебютував в 2016 році. За п'ять років він розійшовся по світу накладом понад 600 тисяч примірників, причому, модель була представлена на ринках 60 країн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda розповіла про свої плани на 2021 рік. Зокрема, у травні представлять нове покоління моделі Fabia.