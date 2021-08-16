Обновленный Renault Duster представили в Украине

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Renault Duster. Автомобиль получил новые опции и материалы отделки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С момента дебюта в 2010 году более 30 тысяч украинцев выбрали Duster. Надежный и неприхотливый в эксплуатации кроссовер обладает хорошей проходимостью и обеспечивает высокий уровень ездового комфорта.

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Автомобиль получил мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и функцией беспроводного дублирования данных смартфона, улучшенные материалы отделки салона, а также задний спойлер и 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.

Обновленный Duster предлагается с бензиновым двигателем 1.6 TCe (115 л.с.) с 5- или 6-ступенчатой МКП. Поклонникам дизельных моторов адресован двигатель 1.5 dCi мощностью 110 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой МКП или роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Также компания предлагает установку ГБО BRC с сохранением заводской гарантии и документами для государственной регистрации.

Обновленный Duster производится на заводе Renault в Румынии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault Duster поставили на службу в Национальную полицию Украины.