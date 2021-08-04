Renault Duster поставили на службу в Национальную полицию Украины

Компания Renault в Украине обеспечила поставку 300 специально подготовленных кроссоверов Renault Duster для различных нужд Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Бренд Renault на протяжении 7 лет подряд является лидером по корпоративным продажам в Украине. Одним из крупнейших партнеров компании является Национальная полиция Украины, в рядах которой уже много лет служат автомобили французского бренда.

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Полицейские кроссоверы Renault Duster оснащены 1,6-литровым мотором, передним приводом и механической КП. От обычных машин они отличаются характерной "униформой" с символикой ведомства, спецсигналами и дополнительным оборудованием, необходимым для выполнения служебных задач.

Один из лидеров продаж на украинском рынке, Renault Duster отличается надежностью и функциональностью. Для многих украинцев он стал незаменимым спутником в повседневных задачах в городе, за городом и в путешествиях.

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