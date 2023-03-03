Новый Opel Movano готовится к дебюту в Украине

Немецкий Opel расширяет свою гамму коммерческих машин на отечественном рынке. К украинскому дебюту готовится новое поколение семейства Movano. Как утверждают в компании, новое поколение с мощным и выносливым дизельным двигателем является самым конкурентоспособным предложением, которое Opel когда-либо предлагал в сегменте рынка легких коммерческих автомобилей (LCV).

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый Opel Movano найдет решение любой задачи: от перевозки персонала и городских поездок до создания таких уникальных автомобилей как изотермический фургон или карета скорой помощи.

Новинка создана на популярнейшей платформе в данном сегменте. Новый Opel Movano предлагает широкий выбор кузовов и версий и отличные грузовые возможности. Благодаря внутренней ширине кузова между колесными арками 1422 мм и 1870 мм между боковыми панелями, простота загрузки нового фургона является эталонной среди конкурентов.

В варианте кузова H3 боковая дверь имеет грузовое отверстие высотой 2,03 м – также отличный показатель в классе. Вместе с задней дверью, которая открывается на 180 градусов (с возможностью раздвижения до 270 градусов), это гарантирует максимальную простоту и легкость загрузки крупногабаритных вещей. Диапазон полной массы автомобиля (GVW) является одним из самых широких в этом классе и составляет от 3,5 до 4 тонн, а максимальная полезная нагрузка достигает 2,1 тонн. Покупатели могут выбрать из четырех вариантов длины, трех вариантов высоты. В зависимости от версии, грузовой отсек имеет объем от 8 до 17 м3.

Стандартная кабина имеет один ряд из трех сидений, но также доступна двойная кабина со вторым рядом сидений, рассчитанным на четырех пассажиров. В конце концов, чтоб удовлетворить особенные запросы покупателей, новый Movano доступен в варианте шасси либо бортовой платформы с одинарной либо удвоенной кабиной, подходящей для сотворения личной надстройки. Movano является идеальной базой для самых разных автомобилей: начиная с традиционных фургонов и заканчивая специальными автомобилями, бортовыми грузовиками, рефрижераторами и т.д.

Новинка оснащается проверенным и надежным дизельным двигателем 2,2 BlueHDi на 165 л. и крутящим моментом 370 Нм, работающим в паре с 6-ступенчатой механической КП. Он имеет низкий уровень выбросов CO2 (Euro 6.1) и превосходную топливную экономичность.

Новый Movano присоединится к уже известным моделям Combo и Vivaro, завершая формирование обновленной линейки LCV-автомобилей бренда.

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