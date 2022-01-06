Новый Nissan Qashqai получил премию Euro NCAP Best in Class

Через месяц после получения пяти звезд в рейтинге EuroNCAP новый Nissan Qashqai получил премию Best in Class 2021 в категории "Компактный кроссовер". Премия присуждается на основе оценки степени защиты взрослых пассажиров, пассажиров-детей, пешеходов, а также оценки систем безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ежегодно Euro NCAP публикует рейтинг самых безопасных автомобилей в разных категориях, называя модели, показавшие лучшие результаты. На основе взвешенной суммы оценок в этих категориях определяют победителя премии Best in Class.

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По программе Euro NCAP новый Qashqai получил 91% за защиту взрослых пассажиров и детей, что стало одним из лучших результатов среди "одноклассников". Этот выдающийся результат стал возможным благодаря усиленной конструкции новой платформы CMF-C, предусматривающей использование сверхпрочной стали в ключевых зонах для повышения жесткости и обеспечивающей поглощение и снижение ударного усилия.

Оснащение модели центральной подушкой безопасности (впервые на Nissan для Европы) для предотвращения столкновения головами водителя и переднего пассажира при боковом ударе помогло Qashqai получить максимальные 16 баллов в испытании на устойчивость к боковому удару.

Оценка защиты пассажиров-детей была почти максимальной – 23,8 балла из 24 возможных, а по результатам проверки креплений детского сиденья автомобиль получил максимальные 12 баллов.

Qashqai получил 70% по результатам испытаний защиты велосипедистов и пешеходов. Кроссовер оснащен многочисленными системами активной безопасности, среди которых – интеллектуальная система экстренного торможения, предупреждающая водителя и применяющая тормоза, если автомобиль представляет риск столкновения с автомобилем, пешеходом или велосипедистом. Эта система входит в стандартное оснащение всех Qashqai, а не только в топ-комплектации.

Qashqai также показал очень высокий результат с рейтингом 95% благодаря технологиям интеллектуальной мобильности Nissan. Впервые в модельном ряду Nissan для Европы автомобиль получил проекционный дисплей, с помощью которого водитель может контролировать скорость, следить за подсказками навигации и действующим ограничением скорости, не отводя глаз от дороги.

Еще один пример новой технологии в Qashqai – внедрение интеллектуальных фар, которые изменяют форму лучей света, предотвращая ослепление водителей встречных транспортных средств.

Модель оснащена системой предотвращения столкновения с объектами в "слепой" зоне и активно вмешивается в рулевое управление, возвращая машину в свою полосу движения. Кроме того, система предупреждения об объектах, двигающихся сзади в поперечном направлении, предотвращает столкновения при выезде задним ходом с парковочного места.

"При работе над созданием нового Qashqai мы использовали подход, направленный на обеспечение улучшенной поддержки водителя с помощью технологий в ситуациях, когда нагрузка на него высока. Вмешательство происходит поэтапно – сначала идет информирование, потом предупреждение, и уже после этого осуществляется собственное вмешательство в случае , если водитель не принимает мер для исправления ситуации", – рассказывает Дэвид Мосс, старший вице-президент регионального центра Nissan по исследованиям и разработкам в регионе.

Организация Euro NCAP проводит независимые испытания автомобилей с 1997 года, оценивая большинство новых моделей, поступающих в продажу, на соответствие постоянно совершенствующимся критериям. В дополнение к испытанию фактической физической прочности автомобилей в различных смоделированных столкновениях, организация также испытывает и оценивает технологии предотвращения столкновений.

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