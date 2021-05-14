Новый Nissan Pathfinder отправился на конвейер

Компания Nissan запустила производство нового внедорожника Pathfinder на своем заводе в американской Смирне, штат Теннесси. К местным дилерам новинка поступит нынешним летом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пятое поколение внедорожника щеголяет совершенно новым дизайном с острыми гранями и стреловидной светотехникой.

Модель достигает в длину 5004 мм, а колесная база в 2900 мм гарантирует достаточно просторный салон и вместительный багажник. Pathfinder доступен в версиях на 7 или 8 восемь мест, и даже при полностью заполненном салоне в багажное отделение можно загрузить 470 л поклажи.

В соответствии с требованиями времени в салоне появились цифровая шкала приборов на 12,3 дюйма, проекционный дисплей, а также сенсорный экран мультимедийной системы с диагональю 9 дюймов. За безопасность отвечает фирменный комплекс Nissan Safety Shield 360, в составе которого есть системы автоматического экстренного торможения, контроля за разметкой и "слепыми" зонами, адаптивые фары. В качестве опции можно заказать систему автопилота ProPilot Assist.

Под капотом "Следопыта" располагается хорошо знакомый 3,5-литровый 285-сильный V6. В паре с ним теперь работает 9-ступенчатая АКП, сменившая прежний вариатор CVT. Покупатели могут выбирать между моно- и полным приводом.

Цены на новинку станут известны ближе к началу продаж.

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