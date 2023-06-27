Новый мобильный шиномонтаж отправляется нашим защитникам

Очередной мобильный шиномонтаж будет отправлен для помощи военным. Это уже третья машина, которая снабдит наших защитников необходимыми инструментами для восстановления и ремонта автомобильной техники.

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Об этом сообщает Фонд "Украина в огне", который продолжает помогать военным и гражданским Украиной. Третий по счету мобильный шиномонтаж передан 120-му отдельному разведывательному батальону сухопутных войск Украины "Фламберг". К участию в проекте присоединились такие известные украинские компании как Новая Почта и Баядера.

В этот раз мобильная мастерская построена в более компактном микроавтобусе. Он имеет исключительно новое оборудование за исключением бессмертного генератора Honda, предоставленного одним из многочисленных зрителей авторского проекта "Украина в огне".

Мощный вместительный микроавтобус оснащен станком для шиномонтажа, генератором, компрессором, домкратами и необходимым инструментом. Вдобавок, по просьбе военных – в машине установлен это сварочный аппарат.

Напомним, что цель этого проекта – обеспечить мобильными шиномонтажами всю линию фронта, помочь ВСУ не терять автомобили и людей и облегчить работу по восстановлению и ремонту техники.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Благотворительный фонд "Украина в огне" совместно со зрителями одноименного проекта и Национальным агентством стратегических коммуникаций (НАСК) передали ВСУ первый мобильный шиномонтаж.