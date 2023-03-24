Благотворители и НАСК передали ВСУ мобильный шиномонтаж

Благотворительный фонд "Украина в огне" совместно со зрителями одноименного проекта и Национальным агентством стратегических коммуникаций (НАСК) передали ВСУ первый мобильный шиномонтаж

Видео дня

Об этом сообщает БФ "Украина в огне" и НАСК. Мобильный шиномонтаж передан 82-й Черновицкой десантной бригаде. Он создан на базе удлиненного Mercedes-Benz Sprinter. Он оборудован шиномонтажными и балансировочными станками, компрессором, мощным генератором, дополнительным освещением и всем необходимым инструментом. Автомобиль будет работать непосредственно в зоне боевых действий и позволит нашим защитникам быстро восстанавливать колесную технику, которая сегодня используются в ВСУ.

"Как свидетельствует наше сотрудничество с военными – мобильные шиномонтажи необходимы вдоль всей линии фронта. Если разорвало шины или есть проколы или порезы вполне рабочий автомобиль просто теряется, потому что к шиномонтажу со светом и персоналом нужно ехать в тыл 30-50 км. На это тратятся время, средства, иногда человеческие жизни. Мобильный шиномонтаж способен решить проблему на месте, улучшить логистику и при необходимости эффективно действовать на участках фронта в 30-50 км и помогать не только своему подразделению, но и соседним.

Цель проекта в ближайшие месяцы подготовить для ВСУ от 5 до 10 специализированных мобильных шиномонтажей. Они смогут закрыть потребности в самых горячих направлениях и существенно помогут ВСУ не терять технику, время и людей.

Чтобы выполнить эту задачу, к проекту приобщены украинские компании и неравнодушные зрители "Украина в огне". Собранные средства сразу идут на покупку автобусов и необходимого оборудования. Второй мобильный шиномонтаж будет готов в ближайшее время. Присоединяйтесь. Передача каждого шиномонтажа тщательно согласовывается с отделами обеспечения и логистики ВСУ. Вы можете быть уверены, что каждый автомобиль работает исключительно для фронта и нашей победы", – отметили инициаторы проекта.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, польская компания из состава группы Adelon ввезет в Украину современные автомобили для медиков.