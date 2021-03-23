Новый Mercedes G-Class 4x4 Squared протестировали на Нюрбургринге

Mercedes-Benz G-Class Squared присоединился к моделям марки, которые проходят испытания на известном Нюрбургринге. Компания готовит новый внедорожник.

Хотя это не природная среда для таких авто, но на шпионских фотографиях модель выглядит достаточно быстрой. Неизвестно с какой скоростью едет "Гелендваген", но можно увидеть, как у него отрываются передние колеса от земли. Об этом сообщает Motor1.

Этот прототип имеет очень подобное оборудование к тому, что было в ранее замеченных автомобиля. Оно включает багажник на крыше с двумя вспомогательными огнями спереди и запасное колесо, прикрепленное к двери багажника. По какой-то причине Mercedes держит его в камуфляже, видимо, пытаясь скрыть характерную особенность дизайна для Squared.

Силовая установка под капотом остается таинственной. Точно известно, что это будет 4,0-литровый V8 с парой турбокомпрессоров, хотя неизвестно, будет ли он от AMG, или останется в стандартной форме M176. В базовой версии двигатель имеет 416 лошадиных сил и 610 Ньютон-метров крутящего момента, в то время как M177 оснащен 577 л.с. и 850 Нм крутящего момента. На дизельный двигатель ожидать не стоит.

По неофициальной информации, G-Class Squared должен дебютировать в первой половине 2022 года. Немного странно, что этот новый тестовый прототип имеет так мало камуфляжа, поэтому слухи могут быть неправильными, и мы увидим жесткий внедорожник до конца этого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в одном из немецких салонов по продаже эксклюзивных автомобилей показали бронированный "Гелендваген" нового поколения. Он получил уровень бронирования VR7 и оберегает пассажиров от стрелкового оружия калибра 7,62 и ручных гранат.