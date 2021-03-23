Новий Mercedes G-Class 4x4 Squared протестували на Нюрбургрингу

Mercedes-Benz G-Class Squared приєднався до моделей марки, які проходять випробування на відомому Нюрбургрингу. Компанія готує новий позашляховик.

Хоч це не природне середовище для таких авто, але на шпигунських фотографіях модель виглядає досить швидкою. Невідомо з якою швидкістю їде "Гелендваген", але можна побачити, як у нього відриваються передні колеса від землі. Про це повідомляє Motor1.

Цей прототип має дуже подібне обладнання до того, що було в раніше помічених автомобіля. Воно включає багажник на даху з двома допоміжними вогнями спереду та запасне колесо, прикріплене до дверей багажника. З якоїсь причини Mercedes тримає його в камуфляжі, мабуть, намагаючись приховати характерну особливість дизайну для Squared.

Силова установка під капотом залишається таємничою. Точно відомо, що це буде 4,0-літровий V8 з парою турбокомпресорів, хоча невідомо, чи буде він від AMG, чи залишиться у стандартній формі M176. У базовій версії двигун має 416 кінських сил і 610 Ньютон-метрів крутного моменту, тоді як M177 оснащений 577 к.с. і 850 Нм крутного моменту. На дизельний двигун очікувати не варто.

За неофіційною інформацією, G-Class Squared повинен дебютувати у першій половині 2022 року. Трохи дивно, що цей новий тестовий прототип має так мало камуфляжу, тому чутки можуть бути неправильними, і ми побачимо жорсткого позашляховика до кінця цього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в одному з німецьких салонів з продажу ексклюзивних автомобілів показали броньований "Гелендваген" нового покоління. Він отримав рівень бронювання VR7 і оберігає пасажирів від стрілецької зброї калібру 7,62 та ручних гранат.