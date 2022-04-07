Новый кроссовер Mazda CX-60 получит 4 варианта двигателей

Совершенно новый кроссовер Mazda CX-60 будет представлен в четырех вариантах исполнения. В Японии презентовали новые версии модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Кроссовер нового поколения Mazda CX-60, дебютировавший в прошлом месяце на европейском рынке, на рынке Старого Света будет предложен исключительно в гибридном варианте PHEV. Но в компании готовы предложить покупателям на других рынках более широкий ассортимент силовых агрегатов.

Для базовой версии будет предложен 2,5-литровый бензновый мотор Skyactiv-G 2.5 (188 л.с. и 250 Нм), отличающийся высокой эффективностью и экономичностью. Гибридный силовой агрегат Mazda e-Skyactiv PHEV имеет в своем арсенале 2,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, который использует питание на 48 В. Суммарная отдача новинки – 191 л.с. и 261 Нм.

Видео дня

Гибрид оснащен литий-ионной тяговой батареей емкостью 17,8 кВт∙ч, которая расположена под полом салона. Полного заряда должно хватить на 63 км пробега в электрическом режиме, который позволяет ехать со скоростью до 100 км/ч. Паспортный расход топлива в гибридном режиме всего 1,5 л/100 км. С полной отдачей такой кроссовер может разогнаться до "сотни" за 5,8 с, максимальная скорость — 200 км/ч.

Кроме того, для новинки будут доступны рядный 6-цилиндровый двигатель Skyactiv-D 3.3. В базовой версии новый двигатель развивает 231 л.с. и 500 Нм.

Еще одна версия – гибридный вариант на базе дизельного мотора. Рядный шестицилиндровый дизель Skyactiv-D создан на основе 2,2-литрового четырехцилиндрового мотора. В помощь ему добавили 48-вольтовый стартер-генератор M Hybrid Boost и аккумулятор на 0,33 кВтч.

Все четыре модификации имеют одинаковую коробку передач – 8-ступенчатый "автомат" собственной разработки. Вместо гидротрансформатора в его конструкции используется "мокрое" сцепление.

Продажи новых версий в Японии стартуют во второй половине года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda анонсировала цены и комплектации на новый кроссовер CX-50.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!