Mazda анонсировала цены и комплектации на новый кроссовер CX-50

Японская компания Mazda обнародовала цены и комплектации своего новейшего кроссовера CX-50, производство которого стартовало на заводе в США месяц назад. Новинка будет доступна в девяти модификациях, отличающихся комплектацией и моторами.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка займет место в иерархии кроссоверов бренда на ступеньку выше бестселлера Mazda CX-5. По сравнению с ним новинка стала крупнее и уже в стандартной комплектации оснащается системой полного привода i-Activ All-Wheel Drive (AWD), а также новой системой управления ездовыми режимами Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive)..

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Для CX-50 предусмотрены два бензиновых 2,5-литровых мотора семейства Skyactiv-G. В атмосферной версии он развивает 190 л.с., а в турбированной – 230 л.с. Оба мотора будут работать в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Позже в гамме CX-50 появятся гибридные модификации.

Стоимость базовой версии 2.5 S Package стартует с отметки $26800. Автомобиль имеет широкий список опций, включающий 8,8-дюймовый сенсорный дисплей на центральной консоли, аудиосистема с восемью динамиками, беспроводный доступ к Apple CarPlay и Android Auto, инфо-развлекательная система Mazda Connect, два USB-порта, система бесключевого доступа в салон и запуск двигателя с кнопки, 7-дюймовая шкала приборов.

В стандартную комплектацию также вошли 17-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные светодиодные фары, спойлер на крыше, окрашенные в цвет кузова зеркала заднего вида с электроприводом и светодиодными указателями поворота, а также двойные выхлопные патрубки.

Все версии СХ-50 будут иметь в своем арсенале комплексную систему активной безопасности, включающую систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, систему контроля за "слепыми" зонами, систему удержания в полосе движения и предупреждения о перекрестном движении сзади, а также систему контроля за состоянием водителя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda готовит для Европы кроссовер нового поколения.