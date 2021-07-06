Новый Kia Sportage представлен официально. Видео

Южнокорейская компания Kia презентовала новое поколение популярного кроссовера Kia Sportage. Автомобиль получил полностью иной интерьер и экстерьер.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый Kia Sportage будет предложен в двух вариантах колесной базы и различных вариантах силовых агрегатов в зависимости от рынка сбыта.

Первоначально покупателям будут доступны 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор TGDI. Он развивает мощность 180 л.с. и обладает крутящим моментом 265 Нм. В качестве альтернативы будет предложен 2-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. и 417 Нм.

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Для бензинового мотора доступны 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями и 6-ступенчатая "механика", а с дизелем в паре работает инновационный 8-ступенчатый "автомат". Немного позже появятся гибридные версии – обычная и PHEV.

В новом поколении создатели уделили много внимания внедорожным способностям модели. В частности, появился режим Terrain Mode, который меняет алгоритм работы ходовой части и силового агрегата в зависимости от дорожного покрытия. Для обычных дорог предусмотрены режимы Comfort, Eco, Sport и Smart.

Также Sportage получил адаптивную подвеску Electric Control Suspension (ECS), а на гибридных версиях будет использоваться система E-Handling, улучшающая управляемость. Для автомобиля предусмотрен широкий ассортимент электронных систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль с функцией взаимодействия с навигацией.

Покупатели смогут выбирать между 17-, 18- и 19-дюймовыми дисками. Для любителей "внедорожного" стиля будет доступна версия X-Line, отличающаяся иными бамперами, боковыми подножками и рейлингами. А те, кому больше по душе спортивный стиль, смогут заказать версию GT-Line в ярких цветах и с комбинированной отделкой салона.

Интерьер новинки выполнен в модной стилистике минимализма. Цифровой кокпит объединяет под общим стеклом два 12-дюймовых экрана, а на центральной консоли располагается контроллер коробки передач с управлением "по проводам".

Новый Kia Sportage ожидается в салонах официальных дилеров осенью. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярный кроссовер Kia Telluride обновили.