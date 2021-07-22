Новый Kia Sportage обзавелся гибридной модификацией

Корейская компания Kia продолжает расширять семейство Sportage нового поколения. Теперь к версиям с ДВС добавился вариант с гибридным силовым агрегатом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Напомним, что дебютировавший недавно кроссовер Kia Sportage первоначально предлагался с двумя турбироваными моторами – бензиновым 1,6-литровым и дизельным объемом 2 л. Теперь к ним добавилась гибридная версия.

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Автомобиль получил в свое распоряжение бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 180 л.с., а в корпус 6-ступенчаого "автомата" добавили электродвигатель мощностью 60 сил. Суммарная мощность такого тандема достигает 230 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 350 Нм. Вся эта мощь отправляется на передние колеса.

Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея емкостью всего 1,5 кВт, расположенная под задним диваном. С учетом гибридной составляющей была переделана графика приборной шкалы, на которой вместо привычного тахометра появилась шкала использования энергии.

Цена гибридного кроссовера в Южной Корее стартует с отметки $27 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia провела обновления всего семейства Ceed.