Новый Bugatti Centodieci впервые заметили на тестах на гоночной трассе

Автопроизводитель Bugatti впервые вывел на тесты свой будущее гиперкар Centodieci. Его заметили на гоночной трассе Нюрбургринг.

Эту модель представили еще летом 2019 года. Она отдает дань уважения культовой EB110 и посвящена столетнему юбилею компании. Выйти автомобиль должен в 2022 году, и наконец он появился на испытания. Об этом сообщает Motor1.

Шпионские кадры не показали ничего нового по сравнению с тем, что было ранее продемонстрировано. Этот Bugatti имеет все признаки нового дизайнерского языка бренда, хотя влияние EB110 на него достаточно заметно. Решетка радиатора в форме подковы на передней части немного уменьшена. Задняя часть же имеет ничего общего с EB110 и имеет уникальные фонари и сложенные выхлопные трубы.

8,0-литровый двигатель W16, который виден под стеклом, обеспечивает впечатляющие 1600 лошадиных сил. Bugatti говорит, что гиперкар может разогнаться до 100 км/ч за 2,3 секунды, а до 200 км/ч за 6,1 секунды. 300 км/ч достигаются за 13,1 секунды. Максимальная скорость ограничена до 380 км/ч.

Обеспечить такие показатели автомобилю позволило уменьшение его веса. Его сократили на 20 килограммов с помощью легкого стеклоочистителя и специальных боковых зеркал.

Купить автомобиль уже не удастся. Bugatti построит лишь 10 экземпляров Centodieci, и каждый уже продан. Он имеет начальную цену 8 миллионов евро, и эта цена не включает НДС, хотя для его покупателей это, наверное, не имеет значения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно на тестах впервые заметили новый Bugatti La Voiture Noire, который создадут лишь в едином экземпляре и он также уже продан.