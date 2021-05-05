Немцы возродят трехколесный микромобиль Messerschmitt Kabinenroller

Немецкая компания Messerschmitt Werke возродит 3-колесный автомобиль Kabinenroller. Он будет доступен с ДВС и электромотором.

Таким образом немцы отдают дань оригинальным моделям 1950-х и 60-х годов. "Kabinenroller" переводится как "скутер с кабиной". Оригинальные модели Messerschmitt Kabinenroller (KR) были именно такими – крошечными, оборудованными тремя колесами и скромными двигателями. Используя новейшие материалы и автомобильные технологии, Messerschmitt Werke начал производить модернизированные KR-200 Sport, которые весят даже меньше, чем оригиналы. Об этом сообщает сайт New Atlas.

Обе новые модели Messerschmitt имеют стеклопластиковый корпус на шасси из оцинкованной стали. В комплект входит лобовое стекло Perspex, но поскольку новый дизайн базируется на оригинальном открытом родстере KR-200 Sport, жесткая крыша является необязательной. На трех колесах установлены гидравлические дисковые тормоза, а подвеска получила регулируемые пружинные амортизаторы.

KR оснащен парой раскладных сидений с ремнями и простой кабиной с датчиками, рулем в стиле F1 и ручным тормозом. Также имеется USB-порт для зарядки и отсеки для хранения под капотом.

Версия KR-202 получила 7,3-сильный 125-кубовый одноцилиндровый двигатель и автоматическую коробку передач, которая обеспечивает скорость до 90 км/ч. Автомобиль весит всего 220 кг и способен проехать до 160 км на полном 6-литровом баке для бензина.

KR-E5000 имеет очень похожую мощность 6,7 л.с. и максимальную скорость 90 км/ч. В то же время у него меньше дальность хода из-за маленькой литий-железо-фосфатной батареи на 1,4 кВт, которая заряжается за четыре-шесть часов. С ней автомобиль может проехать до 80 км. Однако можно установить дополнительный второй аккумулятор. Электрический родстер с одной батареей весит 195 кг.

KR-202 Sport в настоящее время стоит от 10950 евро, а KR-E5000 Sport – от 12950 евро. Варианты включают упомянутую твердую крышу, двухступенчатый электрический обогрев, AM/FM/Bluetooth радио и хромированную багажную стойку.

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