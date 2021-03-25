Daymak створює найшвидший у світі триколісний електрокар

Канадська фірма Daymak запускає краудфандингову кампанію для триколісного електромобіля, який має стати найшвидшим у світі.

Впродовж останнього десятиліття Daymak прагне розширити індустрію різними цікавими творами. Серед них – перший у світі бездротовий електричний велосипед, який створили в 2011 році, та нещодавно випущені позашляховики на сонячних батареях та повністю електричні квадроцикли. Про це повідомляє сайт New Atlas.

Також компанія запустила серію електричний транспортних засобів Avvenvire, яка містить у собі закритий велосипед, всюдихід для пустель та летючу машину у формі тарілки.

Гроші збирають на Spiritus, який позиціонується як "повністю електричний варіант для сучасного міського сполучення". Компанія заявляє, що двомісний автомобіль буде їздити, як картинг, на нього встановлять сонячні батареї для струменевої зарядки та він зможе розганятися від 0 до 96 км/год за 1,8 секунди, що принесе йому титул найшвидшого триколісного автомобіля на Землі.

Daymak сподівається залучити для Spiritus 50 000 попередніх замовлень до липня 2021 року. Вони можуть бути розміщені через депозит на сайті компанії, і будуть вираховуватися з остаточної ціни автомобіля, якщо він таки вийде.

Також бренд працює над модель Spiritus Ultimate, який буде мати корпус з вуглецевого волокна, повний привід, можливості автономного водіння, акумулятор на 80 кВт-год та пробіг 480 км. Він буде коштувати 149 000 доларів США, тоді як базова версія Spiritus Delux оцінюється в 20 000 доларів. Остання отримає батарею на 36-кВт-год і запас ходу 290 км. Виробництво триколісного електрокара розпочнеться у 2023 році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стартап Aptera випустить триколісний електричний автомобіль із сонячними панелями та запасом ходу до 1600 кілометрів.