Названы 10 авто и SUV, которые будут дорожать в 2022 году

Автомобильный рынок во всем мире лихорадит из-за дефицита, спровоцированного нехваткой микрочипов. Эксперты изучили статистику и проанализировали цены на рынке подержанных авто и представили список наиболее востребованных моделей.

Аналитики из американской компании Hagerty опубликовали список топ 10 машин, которые подорожают в наступившем году. Помимо хорошо известных моделей, которых традиционно пользуются высоким спросом у поклонников, в список попали машины, интерес к которым стал неожиданностью для специалистов.

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Итак, по мнению экспертов Hagerty, в наступившем году с хорошей прибылью свои авто смогут продать владельцы:

1963-1967 Mercedes-Benz 230SL

1965-1970 Cadillac DeVille

1966-1967 Pontiac GTO

1969-1974 Ferrari 246 Dino

1975-1993 Volvo 245

1979-1985 Mazda RX-7

1983-1997 Land Rover Defender

1985-1995 Suzuki Samurai

1992-1995 Porsche 968

2008-2012 Tesla Roadster

Как отмечают аналитики, если спрос на Mercedes 230SL Pagoda, Ferrari 246 Dino и Pontiac GTO традиционно высок, то появление в списке моделей Mazda, Suzuki, Land Rover и Volvo.

Например, стоимость Land Rover Defender и Mazda RX-7 выросла за минувший год на 26%. Увеличение интереса к электромобилям и, особенно, к продукции марки Tesla стимулировал рост цен на первый электрокар марки – Tesla Roadster. Он был создан на базе стильного британского Lotus Elise, а тираж составил всего 2600 экземпляров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперты прогнозируют обвал цен на рынке подержанных авто.