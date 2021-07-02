Названные бестселлеры украинского рынка б/у авто в июне

Обнародована статистика продаж на вторичном рынке Украины. Всего в июне 2021 на вторичном рынке украинцы купили 103 421 легковой автомобиль. Из них 37050 машин (36%) впервые получили украинскую регистрацию, а 66371 (64%) составляли перепродажи внутри страны.

Очередной ежемесячный отчет подготовили специалисты Института исследований авторынка. По сравнению с маем, в июне 8 из 10 самых популярных применяемых авто на вторичном автомобильном рынке Украины остались неизменными. Из списка выбыли "девятка" (ВАЗ 2109/21099) и Renault Scenic. Зато в рейтинге появились Nissan Rogue (X-Trail в Европе) и Hyundai Sonata, которые завезли из США и Южной Кореи.

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Во внутренних перепродажах б/у авто в Украине в июне изменений почти не произошло. Рейтинг раз возглавляет Daewoo Lanos/Sens. На второй строчке – VW Passat. А третьим идет Skoda Octavia.

Вкусы покупателей импортируемых легковых авто с пробегом почти неизменны. Первые три места рейтинга июня занимает продукция концерна VAG: лидером в очередной раз стал Volkswagen Passat, второе место у VW Golf, а на третьем – еще один любимец украинских автолюбителей – Skoda Octavia. А вот Skoda Fabia выбыла из рейтинга самых популярных б/у авто из-за рубежа. Зато сразу на 8 место поднялась Hyundai Sonata. Замыкает рейтинг две модели Opel – Astra и Zafira.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, украинцы купили в июне 8,8 тысяч новых автомобилей. Лидером месяца среди брендов стала компания Toyota, а бестселлером среди моделей – кроссовер Toyota RAV4.