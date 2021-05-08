Назван ТОП-5 самых популярных б/у иномарок в Украине

В апреле украинским автолюбителями впервые было поставлено на учет 38,8 тысяч подержанных легковых автомобилей.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". По данным аналитиков организации, по сравнению с мартом нынешнего года регистрация подержанных иномарок, ввезенных на территорию Украины увеличилась на 11%. В общем объеме первых регистраций доля б/у автомобилей составила 79,5%.

Наибольшей популярностью украинских автолюбителей пользовался французский Renault Megane. В апреле было поставлено на учет 2370 автомобилей этой модели.

Вторую строчку рейтинга занимает немецкий Volkswagen Golf с результатом 2015 авто. А на третьем место еще один представитель этого бренда – Passat, который предпочли 1986 украинских автолюбителей.

Бестселлер чешского бренда Skoda – модель Octavia – традиционно пользуется хорошим спросом. В прошлом месяце ее владельцами стали 1845 украинцев. А замыкает ТОП-5 Ford Focus, на счету которого 1508 регистраций.

Всего за четыре месяца нынешнего года украинскую регистрацию получили около 126,5 тысяч подержанных автомобилей, завезенных из других стран. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в апреле в Украине продажи новых легковых авто превысили отметку в 10 тысяч, что почти втрое больше, чем годом ранее.