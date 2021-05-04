Украинцы бьют рекорды продаж новых легковых авто

Если в марте 2021 года украинцы приобрели более 9 тысяч новых авто, то в прошлом месяце продажи превысили отметку в 10 тысяч. Это почти втрое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". По сравнению с мартом нынешнего года спрос на новые авто в Украине увеличился на 11%.

В апреле японская марка Toyota обошла конкурентов и заняла лидирующие позиции на украинском рынке. Продажи автомобилей бренда в годовом исчислении возросшие почти вчетверо – до 1618 шт.

Второе место занял бренд Renault, который лидировал в марте. Ряды поклонников французской марки в апреле пополнились на 1215 человек. Это на 58% больше, чем в апреле прошлого года.

С более чем трехкратным ростом продаж относительно апреля прошлого года третью позицию сохранила за собой Kia – 830 машин. К победе бренда можно добавить, что кроссовер Kia Sportage стал бестселлером апреля (640 авто), изменив бессменного лидера трех первых месяцев года Toyota RAV4.

Четвертый результат стабильно демонстрирует чешский бренд Skoda – 616 новых авто (+ 242%). Завершает пятерку брендов-лидеров апреля с более чем 9-кратным ростом продаж Volkswagen, в зачете которого 482 зарегистрированных авто.

В топ-10 по итогам апреля вошли: Chery (416 авто), Peugeot (410), Nissan (388), BMW (365) и Suzuki (347). Довольно странно, что несмотря на замечательную модельную линейку, из "десятки" выпал корейский Hyundai, который в марте занимал шестую строчку рейтинга. Также интересно наблюдать за успехами китайского Chery, который в марте впервые в этом году попал в топ-10, заняв 8 место в рейтинге, а в апреле поднялся уже на 6-ю строчку, обогнав серьезных конкурентов. И еще один интересный факт – впервые в этом году в рейтинг попал премиальной бренд – немецкий BMW.

Всего за первые четыре месяца 2021 на украинском рынке было зарегистрировано более 31,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, украинский рынок новых легковых авто в 2020 году сократился на 3%.