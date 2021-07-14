Назван топ-10 самых популярных авто с ГБО в Украине

Daewoo Lanos стал самым популярным автомобилем с пробегом в июне 2021 года, который приобрели с установленным газобаллонным оборудованием. Было куплено 1652 таких машин.

Всего по стране за прошлый месяц приобрели 18,8 тысяч б/у авто с ГБО, передает "Auto.ria". Такое количество машин составляет 19,2% от общего объема торгов легковушками с пробегом.

После Daewoo украинцы больше всего приобрели Chevrolet Aveo (593), Skoda Octavia (586), ВАЗ-2109/99 (572), Volkswagen Passat (456), Toyota Camry (427), Chevrolet Lacetti (359), Mitsubishi Lancer (303), Volkswagen Golf (294) и Mitsubishi Outlander (293).

Видео дня

Также отмечается, что часть авто была доставлена из США. Такие машины имеют "объемные" двигатели без прямого впрыска бензина и турбонаддува, поэтому на них в Украине устанавливали ГБО. Это такие авто как Nissan Rogue и Hyundai Tucson.

Как сообщалсOBOZREVATEL: