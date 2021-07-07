Топ 10 самых популярных новых авто в Украине за июнь

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Новости
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Топ 10 самых популярных новых авто в Украине за июнь

Автомобиль Toyota RAV4 стал самым продаваемым авто в Украине за июнь. За месяц в нашей стране было продано 576 новых японских кроссоверов.

Как сообщает портал Аuto.ria, доля легковых авто в июне составила 8,5% рынка. Всего за месяц первую регистрацию было проведено для 9 264 новых легковых машин. Из них 738 авто были оформлены как произведенные украинскими предприятиями.

Toyota RAV4
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На втором месте по популярности среди украинцев оказался паркетник KIA Sportage – 532. На третьем месте оказался компактвен Renault Dokker – 319.

KIA Sportage
Renault Dokker

Также в первую десятку по продажам вошли: Renault Duster – 316, Renault Sandero – 310, Nissan Qashqai – 239, Renault Logan – 217, Mitsubishi Outlander – 214, Mazda CX-5 – 213 и Toyota Camry – 206.

Добавим, что среди 728 "украинских" авто больше всего в июне приобрели машин авто марки Skoda (430), дальше были Lada (170), остальные – KIA и Renault:

  • Skoda Kodiaq (180)

  • Skoda Karoq (169)

  • Skoda Fabia (64)

  • Lada Vesta (59)

  • Renault Arkana (53)

  • KIA Rio X (51)

  • Lada Vesta Cross (42)

  • Lada Granta (40)

  • KIA Rio (29)

  • Skoda Superb (17)

Самые продаваемые новые авто в Украине за июнь
Самые продаваемые новые авто в Украине за июнь

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