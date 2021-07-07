Топ 10 самых популярных новых авто в Украине за июнь

Автомобиль Toyota RAV4 стал самым продаваемым авто в Украине за июнь. За месяц в нашей стране было продано 576 новых японских кроссоверов.

Как сообщает портал Аuto.ria, доля легковых авто в июне составила 8,5% рынка. Всего за месяц первую регистрацию было проведено для 9 264 новых легковых машин. Из них 738 авто были оформлены как произведенные украинскими предприятиями.

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На втором месте по популярности среди украинцев оказался паркетник KIA Sportage – 532. На третьем месте оказался компактвен Renault Dokker – 319.

Также в первую десятку по продажам вошли: Renault Duster – 316, Renault Sandero – 310, Nissan Qashqai – 239, Renault Logan – 217, Mitsubishi Outlander – 214, Mazda CX-5 – 213 и Toyota Camry – 206.

Добавим, что среди 728 "украинских" авто больше всего в июне приобрели машин авто марки Skoda (430), дальше были Lada (170), остальные – KIA и Renault:

Skoda Kodiaq (180)

Skoda Karoq (169)

Skoda Fabia (64)

Lada Vesta (59)

Renault Arkana (53)

KIA Rio X (51)

Lada Vesta Cross (42)

Lada Granta (40)

KIA Rio (29)

Skoda Superb (17)

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