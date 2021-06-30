6 опасных проблем в авто, которые может спровоцировать жара

Во время жары автомобиль может нагреться до температуры, которая будет вдвое превышать температуру на улице. Это может негативно повлиять на множество компонентов машины.

Недавно мы рассказывали, к каким последствиям может привести оставления ребенка или домашнего животного в машине на несколько минут во время жары. Однако высокая температура воздуха может спровоцировать еще ряд проблем. AutoOboz рассказывает о том, что может произойти с авто из-за жары.

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Высокая температура может испортить пластик. Он и так теряет свои свойства со временем, но из-за жары может начать менять свою форму. Расширяются стыки панелей, в крышки бардачке начинают торчать края, заедают запоры. Также возможно вздутие некоторых поверхностей, которое невозможно потом исправить.

Опасна жара и для лобового стекла. Обычно его внутренняя поверхность нагревается до 80 и более градусов, и тогда устаревшие царапины дают трещины. Они еще и могут увеличиться, если на них направить воздух кондиционера.

Также жара может повлиять на перегрев бензонасоса. Если у вас изношена топливная помпа, то будьте осторожны. В жару плотность бензина становится ниже, он начинает частично испаряться, давление в магистрали падает, а двигатель теряет мощность и начинает работать с рывками.

Сильная жара может стать причиной отказа тормозов и электропроводки. На автомобилях без системы ABS в жару эффективность торможения снижается из-за перегрева или подклинивании поршней суппортов и цилиндров. Возможно при сильной жаре затирание и перекос колодок. Не переносит жары старая или некачественная тормозная жидкость.

Высокая температура отрицательно влияет и на газобаллонное оборудование. Это происходит на старых карбюраторных и даже на современных инжекторных машинах. Если у вас мультиклапан в нормальном состоянии, то он не допустит опасного повышения давления в ГБО, но лучше не оставлять авто с полным баллоном в жару под солнечными лучами.

Кроме того, жара может и повредить шины. На современную резину это не влияет, но если в ней есть трещины или плохо починенные дыры, от высокого давления, которое появится из-за высокой температуры, из-за них может выходить воздух.

Ранее AutoOboz рассказывал о вещах, которые ни в коем случае нельзя оставлять в авто во время жары.