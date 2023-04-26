Навигатор Waze интегрировали в автомобили Volvo

Компания Volvo интегрировала навигационное приложение Waze во все Volvo со встроенным Google. Использовать Waze могут водители по всему миру.

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Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Владельцы Volvo с легкостью будут отслеживать ситуацию на дороге благодаря приложению Waze в режиме реального времени. Он будет извещать о пробках, препятствиях впереди или даже ухудшении погодных условий. Воспользоваться функционалом Waze можно будет сразу после загрузки приложения через Google Play в инфо-развлекательную систему Volvo. Приложение настраивается один раз, а затем активируется через сенсорный экран. Приложение будет работать независимо от того, кто управляет автомобилем, и какое мобильное устройство используется. Waze облегчит повседневную поездку и уменьшит отвлечения, связанные с использованием смартфона. Доступны все функции мобильной версии.

Отображается Waze на центральном дисплее информационно-развлекательной системы Volvo. Интерфейс владельцы могут выбрать самостоятельно, персонализировав свой Volvo. А это комфортный просмотр проложенных маршрутов благодаря большей и яркой области отображения на уровне глаз.

Volvo стремится предоставить владельцам еще больше возможностей персонализировать свой автомобиль, – сказал Эрик Северинсон, руководитель новых автомобильных программ и операционной стратегии. – Сотрудничество с такими технологическими компаниями как Google и Waze, а также разработка собственного программного обеспечения, позволяют Volvo Cars постоянно улучшать опыт использование Volvo".

Waze, как и автомобильная информационно-развлекательная система, разрабатывали и тестировали виртуально. Это стало возможным благодаря эмулятору Android, который доступен на портале разработчиков Volvo. Двойное тестирование еще до запуска приложения способствовало высокопроизводительному взаимодействию команды с пользователями.

"Партнерство с Volvo позволит владельцам во всем мире получить доступ к инновационной навигации Waze в режиме реального времени, – рассказывает Арон Ди Кастро, директор по маркетингу и партнерству Waze. – Маршруты и уведомления о дорожном движении будут отображаться через инфо-развлекательную систему автомобиля."

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новые модели Volvo получат обновление "по воздуху". Изменения будут касаться актуальных версий моделей XC90, S60 и V60, а также электромобилей марки.