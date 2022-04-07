Новые модели Volvo получат обновления 'по воздуху'

Все новые модели шведской компании Volvo получат обновления программного обеспечения "по воздуху". Изменения коснутся актуальных версий моделей XC90, S60 и V60, а также электромобилей марки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Владельцы современных моделей Volvo получат обновление информационно-развлекательной системы до новой версии Android Automotive OS, Android 11 с обновлением "по воздуху", которое выйдет на этой неделе. Они также получат доступ к новым категориям приложений в Google Play, включая навигацию, зарядку и парковку, которые теперь доступны, а потоковое видео, как ожидается, будет добавлено позже в этом году.

Видео дня

Кроме того, последнее обновление содержит улучшения функций, начиная от лучшего управления энергопотреблением за счет новых таймеров климата и обновлений до функциональных возможностей мобильных приложений и автомобильных приложений.

Улучшения управления энергопотреблением помогают поддерживать соответствующую температуру батареи как в холодные, так и в теплые дни, увеличивая запас хода. Зарядка также улучшилась, например, за счет предварительного нагрева батареи, что сокращает время зарядки. Последнее обновление является восьмым по счету и охватит более 190 тысяч авто Volvo по всему миру.

Благодаря собственной разработке программного обеспечения и беспроводных обновлений Volvo постоянно добавляет новые и улучшает существующие функции. Также компания предложит свою информационно-развлекательную систему с приложениями и сервисами, такими как Google Assistant и Google Maps.

Информационно-развлекательная система Volvo Cars разработана совместно с Google и предлагает клиентам Volvo удобный интерфейс, широкие возможности подключения и доступ к большому ассортименту приложений и сервисов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo рассказала о своих электрических технологиях.

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