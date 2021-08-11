На ЗАЗе будут выпускать автобусы Mercedes-Benz

Запорожский автомобилестроительный завод планирует организовать производство автобусов под брендом Mercedes-Benz. Новинка представляет собой городскую модель А09 длиной 9 м.

Об этом рассказал глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко в интервью порталу 061.ua. Стоит отметить, что модель А09 является собственной разработкой специалистов ЗАЗ.

Напомним, что первая информация об автобусе ЗАЗ на агрегатах Mercedes-Benz появилась еще осенью 2019 года. Тогда рассказали, что машина получит дизельный двигатель Mercedes-Benz объемом 3,9 л, который соответствует стандартам Евро 5.

"Этот автобус сертифицирован для рынка Украины и проходит дорожные испытания, примерно 50 тысяч км пробега. За это время мы должны закончить подготовку производства, пройти аудит "Mercedes" – это специальная процедура. Мы должны подтвердить производителю, что соответствуем его требованиям и тогда вместо бренда ЗАЗ появится бренд "Mercedes", и автобус автоматически попадает в сеть продаж – это Европа, Казахстан, Узбекистан", – сказал Евдокименко.

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Кроме того, по словам Евдокименко в этом году ЗАЗ планирует изготовить 160 автобусов, в том числе 75 для перевозки школьников. Напомним, что недавно компания выиграла тендеры на поставку школьных автобусов для Запорожской и Черкасской областей.

Также, Николай Евдокименко отметил, что в первом квартале предприятие работало на экспорт. После победы в тендере на поставку 25 низкопольных городских автобусов А10, продукция ЗАЗа отправится в польский город Эльблонг. Стоимость одной такого машины – примерно 75 000 евро.

Напомним, что в декабре прошлого года ЗАЗ получил сертификат соответствия ЕС для автобуса среднего класса, в том числе, по Евро-6. Благодаря тому, что продукция ЗАЗа имеет более привлекательную цену, чем ее европейские аналоги, автобусы ЗАЗ смогут составить серьезную конкуренцию на европейском рынке.

Помимо автобусов на ЗАЗе планируется собрать примерно 6-6,5 тысяч легковых автомобилей. Кроме того, предприятие выпускает мобильные офисы на базе грузовых авто, которые можно использовать в качестве передвижного почтового отделения, центра административных услуг или пункта медицинской помощи, а также запчасти, в том числе для Египта.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на ЗАЗе начали производство кроссоверов Renault Arkana, а полиция получила в свой автопарки Lada 4x4 украинской сборки.