На торги выставили спорткар Хью Гранта

В Великобритании выставили на торги Ferrari California, принадлежавший знаменитому британскому актеру Хью Гранту. Автомобиль был приобретен актером в 2012 году в качестве подарка на собственное 50-летие.

Как стало известно АвтоОбозу, Ferrari California Хью Гранта в настоящее время предлагается на площадке Auto Trader за скромную сумму в 79950 фунтов стерлингов ($113370). Это сравнительно недорого, учитывая, что аналогичные автомобили этой модели стоят не менее $140-150 тысяч.

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У California 2012 года на одометре всего 27 тысяч миль (43443 км), а на момент покупки спорткар обошелся звезде "Ниттинг-Хилла" в 143 тысяч фунтов. Грант использовал автомобиль в течении пятнадцати месяцев, а затем приобрел себе очередную дорогую игрушку. По словам Грант, ему нравилось, как в автомобиле переключаются передачи, и то, что он спосоен разгоняться до "сотни" всего за 3,8 секунды.

Купе-кабриолет Ferrari California выпускался компанией из Маранелло с 2008 по 2017 год. Автомобиль имеет складной жесткий верх, задний привод и расположенный спереди 4,3-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 460 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Автомобиля Хью Гранта имеет цвет серый металлик, 19-дюймовые диски с алмазной огранкой, а салон отделан светло-коричневой кожей. Кроме того, в списке опций есть активные амортизаторы Maganride, особая облицовка радиатора, мощная аудиосистема, сиденья с подогревом и функцией памяти.

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