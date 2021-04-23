На шпионском видео показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022 года

Кроссовер Kia Sportage 2022 снова заметили на испытаниях. Считалось, что его представят где-то в этом месяце, но уже скоро май, и от компании ни слова.

Новое видео зафиксировало автомобиль на дорогах общего пользования, но камуфляж до сих пор скрывает большую часть его дизайна. Ожидается, что он будет соответствовать другим недавно рестайлинговым моделям Kia, которые отличаются смелым внешним видом. Об этом сообщает Motor 1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О кроссовере много нового узнать не удалось, хотя заметны задние фонари в действии, которые имеют трапециевидную форму. Плотная упаковка спереди обрисовывает решетку, которая выглядит глубокой и широкой. Кажется, в нижнем бампере есть широкое отверстие решетки.

Ожидается, что Sportage предложит две длины колесной базы, в зависимости от рынка, с различными силовыми агрегатами. Новое поколение должно иметь газовый, дизельный и электрифицированный двигатель. Sportage будет ездить на той же платформе, что и новый Hyundai Tucson, с которым он также, вероятно, будет иметь общие силовые агрегаты.

Это означает, что новый Sportage получит 3,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 лошадиных сил вместе с 1,6-литровым гибридом, который производит 226 л.с.

Несмотря на то, что неизвестно, когда Kia раскроет новую модель, говорят, что она поступит в продажу в США до конца года. Это будет своевременное обновления модели, которая должна отразиться от стаи сильных конкурентов.

Sportage следующего поколения будет иметь новый дизайн внутри и снаружи, с технически ориентированным интерьером и множеством функций безопасности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, прошлый раз Kia Sportage 2022 года заметили в Южной Корее, по которому видно, что модель будет сильно отличаться от текущей.