На Харьковщине мастер создал уникальный минитрактор

Житель села в Харьковской области своими руками собрал трактор. Из множества разных запчастей и подручных материалов изобретатель создал необходимое в хозяйстве транспортное средство.

Чудо-машину изучали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. Свое изобретение житель села Богатая Чернещина в Харьковской области создал около двух лет назад. Работа над трактором продлилась несколько месяцев.

"Сначала я сделал трактор, чтобы расчищать снег, ездить на рыбалку и по бездорожью. Когда начали его проверять, выезжать на холмы, сломался руль, улетел кардан, цепь. Необходимо было доделать много нюансов", – рассказывает Анатолий Даниленко, владелец трактора.

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Мастер начал с того, что купил в строительном магазине обычный моторчик. Приделав его к коробке передач от "Жигулей", Анатолий снабдил свой мини-трактор полным приводом. В конструкцию также установили укороченные мосты от "Москвича" и колеса от автобуса. Роль ковша в изобретении выполняет разрезанный баллон от газа. Мастер использует трактор, чтобы работать в огороде, расчищать двор, ровнять дорогу.

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