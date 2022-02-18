На Ровенщине мастер построил удивительный вездеход "Тритон"

Сергей Иванов
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На Ровенщине мастер построил удивительный вездеход 'Тритон'
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Инженер Анатолий Павлович из Старого Села на севере Ровенщины, собственноручно смастерил болотоход. Удивительный грузовик сделан из доступных и недорогих запчастей, которые обычно выбрасывают на свалки или отдают на металлолом.

На создание вездехода "Тритон" Анатолий Павлович потратил девять месяцев. Как это все было, он рассказал телеканалу "Суспільне Рівне".

В конструкции использованы доступные запчасти. За основу мастер взял раму, мосты, разделительную коробку, лебедку и часть кабины были взяты от грузовика ГАЗ-66. Коробка передач и двигателя – от Mercedes-Benz. А вот колеса заимствовали от старинного военного МАЗ 537. В общей сложности расходы на создание вездехода составили всего $15 тыс.

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Машина способна разгоняться до 40 км/ч. Управление болотоходом не отличается от обычных грузовиков. По словам Анатолия, "Тритон" способен преодолевать брод глубиной более 2,2 м. На авто установлены два радиатора и три вентилятора, чтобы более эффективно охлаждать двигатель. Есть лебедка, которая поможет в экстремальных ситуациях. В салоне есть USB, прикуриватель, а у крыши – люк. В планах Анатолия сделать сертификацию "Тритона", чтобы его можно было использовать на дорогах общего использования.

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