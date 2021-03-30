На аукцион выставили гибрид самолета и лимузина

На специализированном аукционе Mecum Auctions, который будет проходить 14-22 мая в США, будет выставлен необычный симбиоз лимузина и самолета.

Об этом сообщается на сайте аукциона. Learmousine впервые показали в 2019 году в одном из эпизодов популярного автомобильного шоу Ridiculous Rides. Владелец уникального транспортного средства потратил на его создание свыше миллиона долларов и рассчитывал выручить от его продажи не менее 5 млн.

Летом прошлого года Learmousine выставили на аукционе, но желающих приобрести было не много, а торги закончились на отметке всего $600 тысяч. Поэтому Mecum Auctions вновь будет пытаться найти машине нового владельца в мае нынешнего года.

Автором проекта является Лэн Харрис из Орегона. Он приобрел фюзеляж самолета, который установил на автомобильное шасси собственной конструкции. На создание машины ушло 2 года. Вместо самолетных турбин в их корпусе установлены динамики, а кузов окрасили в яркий цвет Dark Candy Red.

В движение Learmousine приводит 8,1-литровый мотор Chevrolet Vortec V8, который развивает мощность 400 л.с. Вес лимузина достигает 5443 кг, а максимальная скорость достигает 160 км/ч. В комплекте к лимузину идет 44-футовый трейлер и пикап Chevrolet 2500 HD, для его буксировки. Удастся ли выгодно продать необычный лимузин мы узнаем в конце мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили одну из трех сохранившихся репликаров Corvette из "Форсажа-5".