На аукцион выставили болид F1 Toro Rosso STR14

На Race Cars Direct выставили на продажу Toro Rosso STR14. В 2019 году болид занял второе место в Гран-при Бразилии.

Купить авто из Формулы-1 – это дорогое и редкое явление. Поэтому стоит ожидать, что этот гоночный автомобиль оценят очень высоко, хотя и цену на него еще не назвали. Об этом сообщает Carscoops.

Toro Rosso STR14 занял второе место в Гран-при Бразилии в 2019 году Race Cars Direct

В сезоне 2019 года Алекс Албон и Пьер Гасли проехали на STR14 17 гонок, одна из которых привела Гасли к подиуму в Бразилии. Болид, который продают, – это шасси 04, именно на котором он добился второго места.

Болид продается в виде подвижного шасси, а это значит, что у него не будет гидравлики, ЭБУ и силового агрегата. Хотя у него был 1,6-литровый V6 с турбонаддувом.

Болид поставляется в виде подвижного шасси Race Cars Direct

Однако он поставляется в комплекте со всеми радиаторами, шлангами и трубопроводами, а также включает как гоночные, так и дорожные рулевые колеса, автомобильный чехол Toro Rosso и специально установленное сиденье Гасли. Кроме того, работают коробка передач, педали, тормоза, система рулевого управления и механизм DRS.

Руль гоночного автомобиля Race Cars Direct

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили болид Porsche 911 IROC RSR, которым владел наркобарон Пабло Эскобар. Автомобиль был построен для Международной гонки чемпионов – серии, которая была организована в 1974 году.